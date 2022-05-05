Росіяни не припиняють спроб наступу та блокують "Азовсталь: карта бойових дій станом на 5 травня

Вже 71 день українські бійці протистоять навалі російських окупантів. Найгарячішими досі залишаються напрямки на Сході та Півдні нашої держави, де росіяни продовжують свої спроби наступу.

Генштаб ЗСУ повідомив актуальну інформацію про ситуацію на фронті станом на ранок 5 травня. Українські захисники продовжують давати відсіч окупантам, які намагаються іти у наступ.

Ситуація на фронті учора Карта бойових дій станом на 4 травня: що відбувається на фронті

Ситуація на Сході

Станом на 5 травня росіяни не відмовляються від своїх намірів узяти під повний контроль Донецьку та Луганську області та створити сухопутний коридор з окупованим Кримом. основними напрямками боротьби є Південь та Схід України, однак досі зберігається напруженість у Придністров'ї, де росіяни проводять перегрупування та шукають можливості для поповнення своїх запасів там.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують обстріл Харкова та розвідку позицій українських захисників. Ізюм і далі страждає від мінометних та артилерійських обстрілів.

На Донецькому і Таврійському напрямках бої тривають уздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти застосовують авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів. Також окупанти намагаються наступати в напрямку Лиману, Сєвєродонецька та Попасної, однак успіху не мають.

У напрямку Авдіївки та Курахового окупанти обстрілюють позиції українських захисників. У Маріуполі окупанти блокують наших захисників на території "Азовсталі". росіяни наступають з метою взяття заводу під контроль. Загарбники використовують авіацію.

На території Донбасу за минулу добу Збройні Сили відбили 11 атак окупантів. Крім того, наші військові знищили:

5 ворожих танків;

7 одиниць броньованої бойової техніки;

5 одиниць автомобільної техніки росіян.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку наступальних дій окупантів не зафіксували. Однак росіяни завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях наших воїнів та об'єктах інфраструктури регіону.

Водночас нашим воїнам вдалося звільнити від окупантів кілька населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині.

За минулу добу нашим захисникам вдалося знищити 4 безпілотники, 3 крилаті ракети та уразити 2 літаки. За попередньою інформацією – Су-30.



Карта бойових дій станом на 5 травня / Скриншот

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