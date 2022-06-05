Штурм Сєвєродонецька та спроби оточити ЗСУ на Сході: карта бойових дій станом на 5 червня

В Україні триває 102-а доба повномасштабного російського вторгнення. Ворожі війська продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по містах України.

Найбільш напруженою ситуація залишається на Сході нашої держави. Однак ЗСУ мають успіхи на Сєвєродонецькому напрямку. Українська армія контролює більшу частину міста, крім східної частини, яка ще перебуває під окупацією російських військ.

Увага Вже 31 150 мертвих окупантів і тисячі зруйнованої техніки: втрати ворога станом на 5 червня

Актуальна ситуація на фронті по напрямках

На Сіверському напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли у районах населених пунктів Старікове та Катеринівка Сумської області та Кам'янська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати резерви для спроб продовження наступальних дій в напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони.

Російська армія просунулась на південний схід від Ізюма, захопивши населений пункт Пасіка і повернувши під свій контроль Довгеньке.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення.



Карта бойових дій станом на 5 червня / Скриншот

Росія веде штурмові дії у Сєвєродонецьку

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

Ворог завдав 4 ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російська армія завдала ракетно-авіаційних ударів по містах Слов'янськ та Соледар.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка.

На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.

На Бахмутському напрямку росіяни використовували міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське.

Росіяни перекинули понад 20 одиниць озброєння та військової техніки на Бахмутський напрямок, щоб доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.

В районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ, з метою сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.

На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, у визначеному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов.

ЗСУ відбили 5 атак ворога на Донеччині та Луганщині

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 5 атак ворога: знищено 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 5 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Засобами протиповітряної оборони Військово-морських сил було уражено 4 крилатих ракети "Калібр".

У підсумку, за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили 9 повітряних цілей противника.

До теми – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео