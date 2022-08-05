Ворог наступає на Бахмутському і Авдіївському напрямках: карта бойових дій станом на 5 серпня

5 серпня 2022 , 08:36
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Джерело:

Liveuamap

Вже 163 дні триває повномасштабна війна росії з Україною. Найважчі бої 5 серпня відбуваються на Донецькому напрямку, а також на Півдні України.

Актуальну інформацію станом на 163 день війни оприлюднив Генштаб ЗСУ. Нижче читайте, що відбувається на всіх головних напрямках.

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Що відбувається на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил білорусі посилено охороняють кордон в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій проводять перевірку бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог гатив із ствольної та реактивної артилерії по цивільній інфраструктурі. Під удар потрапили Залізний Міст, Гай, Грем'яч і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині.

Що відбувається на Сіверському напрямку/ Фото Liveuamap

Харківський напрямок

Вороги обстрілювали з артилерії різних типів Харків, Борщову, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

Що відбувається на Харківському напрямку/ Фото Liveuamap

Ситуація на Донбасі

  • Слов'янський напрямок: обстріли біля низки населених пунктів.
  • Донецький напрямок: ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках. росіяни хочуть створити умови, аби заволодіти Соледаром та Бахмутом, а також розширити контрольовану територію на західній околиці Донецька.
  • На Бахмутському напрямку ворог завдавав ударів по військовій та цивільній інфраструктурі. росіяни вели наступальні дії, щоб покращити тактичне положення, проте це успіху не мало.
  • На Авдіївському напрямку противник гатив із артилерії та танків біля Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Бої тут тривають.
  • Краматорський напрямок: численні обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків. Відбувались стрілецькі бої.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках не було активних дій з боку окупантів, проте вони систематично обстрілювали територію біля багатьох сіл та міст.

Бої на Донбасі / Фото Liveuamap

Що відбувається на Півдні

На Південнобузькому напрямку противник зосередився на тому, аби не допустити просування українських військ. Ворожі війська активно використовують безпілотники для повітряної розвідки, а також продовжують інтенсивні обстріли.

Зверніть увагу! росіяни вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту біля Миколаївки, що на Одещині.

Що відбувається на Півдні / Фото Liveuamap

Бойові дії в Україні 5 серпня 2022 року / Фото Liveuamap

Дізнайтесь у відео, як бійці Холодного Яру просунулись на Ізюмському напрямку:

 

Автор: Ірина Пундор