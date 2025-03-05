На Покровському напрямку поменшало атак ворога: карта бойових дій на 5 березня

Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких цілей в Україні. Сили оборони продовжують відбивати ворожі штурми мало не на всіх напрямках фронту.

Лише за минулу добу на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 5 березня

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва.

Ворог активізувався на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Впродовж минулої доби на Краматорському напрямку відбулася одна штурмова дія у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 12 атак в районах Дачного та Торецька.

Окупанти атакують на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка.

На Покровському напрямку поменшало атак: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

Росіяни атакували на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах Привільного та Чарівного на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку в районі Нестерянки та у бік Новоданилівки, Кам’янського загарбники здійснили дев’ять марних атак на позиції наших захисників.

Ворог 9 разів атакував на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно штурмував укріплення наших оборонців.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 30 атак противника. Ворог завдав 403 артилерійські обстріли, з них 15 – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 30 КАБ.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.