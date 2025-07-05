Росіяни значно активізувалися та тиснуть на Лиманському напрямку: карта бойових дій 5 липня

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 183 бойових зіткнення. Найважча ситуація на Покровському та Лиманському напрямку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 17 атак окупаційних військ. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керованих авіабомби, та здійснив 290 обстрілів, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Слобожанському та Курському напрямках: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни десять разів намагалися прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім російських атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.

Ворог атакує на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

Окупанти тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 11 атак в районах Романівки та у бік Русиного Яру і Яблунівки.

Росіяни наступали на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

Найбільше атак ворог провів на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог протягом минулого дня здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.

Росіяни намагаються просунутися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі намагалися йти вперед на позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні спроби атакувати позиції українських підрозділів в районі Антонівського моста.

На Краматорському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.