Українські захисники продовжують відбивати ворожі штурми на всіх напрямках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Скільки було атак на фронті за останню добу?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 18 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 417 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 9 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 9 ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 9 спроб просування вперед в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Виїмки.

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак у районах Торецька, Романівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.

Як змінився фронт біля Сухецького: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Зелене Поле, Воскресенка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка.

Ворог атакував біля Зеленого Поля: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку супротивник один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили одну спробу наступу на позиції наших захисників у бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив 5 марних спроб атакувати позиції українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.