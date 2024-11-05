Важкі бої біля Курахового, просування ворога на Куп'янському напрямку: карта фронту 5 листопада

Російська армія продовжує штурмувати позиції ЗСУ на фронті. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на щоденне ранкове зведення Генштабу ЗСУ. Окрім того, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, 11 авіаударів та 2 640 обстрілів, 95 з яких з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті зараз

На Харківському напрямку, активно застосовуючи авіацію, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська.

Росіяни атакували біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

Біля Колісниківки росіяни штурмували позиції Сил оборони: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутись уперед в районах Чернещини, Греківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону. Протягом доби окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, на даний час точиться один бій поблизу Щербинівки.

Яка ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 84 атаки позицій у напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка.

Що відбувається на Курахівському напрямку

На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій у районах Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинили шість ворожих атак в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів три невдалих штурми.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росія активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, за минулу добу ворог здійснив 127 артилерійських обстрілів населених пунктів.