Ворог обстрілює населені пункти й веде наступ: карта бойових дій станом на 6 серпня

Українські військові стримують російських окупантів, які намагаються загарбати територію нашої держави. Найбільш напружена ситуація залишається на Сході та на Півдні нашої країни.

Про ситуацію на полі бою розповіли в Генштабі ЗСУ. Ворог наступає на багатьох ділянках боротьби.

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Оборона загарбників на Харківщині

Наші військові відзначають, що на Слобожанському напрямку противник вів оборонні бойові дії. Вони мали на меті утримати зайняті рубежі та не допустити наступу ЗСУ. Також окупанти дистанційно мінували місцевість.



Карта бойових дій на 6 серпня / Фото Liveuamap

На Харківському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки. Бив з авіації біля Верхнього Салтова та Леб'яжого.



Бої на Харківщині / Фото Liveuamap

Крім того, росіяни вели повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка.

Гарячі бої на Донбасі

росіяни досі не залишили своєї мети захопити весь регіон. На Слов'янському напрямку противник атакував із артилерії різних типів. Бив неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. При цьому окупанти застосовують штурмову та армійську авіацію.



Битва за Донбас / Фото Liveuamap

На Краматорському напрямку зафіксували обстріли біля Спірного та Івано-Дар'ївки. На Бахмутському напрямку ворог стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії. Під обстріли потрапили райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

Обстріли та невдалі спроби наступу

У Генштабі повідомили, що ворог вів наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве. Та вони були без успіху, тому росіяни відійшли. Натомість наступають у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку були обстріли ворога зі ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Авіацією росіяни били біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Був ворожий наступ в напрямку Лозове – Невельське, та без успіху, окупанти відійшли. Проводили перегрупування.

Боротьба за Південь

Наші воїни повідомили, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксували ворожі обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Шевченко, Новоданилівка, Вільне Поле, Бурлацьке, Зелене Поле, Зелений Гай, Червоне, Степове та Времівка. росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Мар'їнки, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новосілки та Темирівки.



Ситуація на Півдні / Фото Liveuamap

Ворог вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки, Новосілки і Таврійського.

У Генштабі кажуть, що на Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджує на тому, щоб утримати зайняті райони та завдати максимальних втрат підрозділам Сил оборони.

Як ЗСУ завдають втрат ворогу

Кожного дня наші воїни ліквідовують все більше ворогів. Зокрема, наші бійці 5 серпня знищили 6 ворожих складів та 2 пункти управління. За день українські захисники завдали 4 авіаційних удари по скупченнях загарбників. Окрім техніки, бійці ЗСУ знищили й особовий склад окупаційної армії.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповідав, що 5 серпня на Херсонщині трапилися просто чудові речі. За його словами, українська авіація за щільністю ударів показала таке, чого не бачили за всю повномасштабну війну з росією. Захисники здійснили кілька нальотів, в кожному з яких брали участь 8 – 10 винищувачів.

Також у окупованих районах Запорізької та Херсонської областей знову вибухнули склади окупантів. Мовиться про Токмак та Бериславщину. Напередодні наші ЗСУ знищили 3 склади ворога.

Ви маєте побачити, як ЗСУ нищать окупантів: дивіться відео