ЗСУ стримують атаки росіян, які готуються до боїв за Бахмут: карта бойових дій на 6 листопада

Окупанти продовжують спроби наступу на декількох ділянках фронту. Найскладніша ситуація на Донеччині. Однак, ЗСУ стримують ворога – йдуть важкі бої.

Головне про ситуацію на полі бою розповів Генеральний штаб ЗСУ у зведенні. 24 канал публікує актуальну карту бойових дій станом на 6 листопада.

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ЗСУ відбили багато атак росіян

Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар'їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.

Окупанти намагаються захопити Бахмут: карта

В американському Інституті дослідження війни інформують, що Сили оборони України стримують численні атаки російських військ на Донеччині, зокрема поблизу населених пунктів Іванград, Одрадівка, Весела Долина та Зайцеве.

Як повідомляє Інститут дослідження війни, росіяни готуються до вуличних боїв у Бахмуті.

Російські військові продовжують обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти вздовд всієї лінії розмежування. Минулої доби ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миколаївка і Сеньківка Чернігівської області та Студенок на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілеча та Уди Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське на Луганщині та Лиман і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Іванівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

Карта бойових дій в Україні

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юр'ївки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 25 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

ЗСУ відпрацювали по окупантах

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.

Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об'єкти окупантів.

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