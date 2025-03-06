Ворог відбиває території на Курщині: оновлена мапа Deep State

Російська армія не припиняє атакувати, намагаючись вибити ЗСУ із займаних позицій. Так, ворог мав просування на Курщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Що відбувається на фронті

Аналітики Deep State оновили мапи фронту станом на 6 березня. Так, ворог мав просування на Курському напрямку. Зокрема, російська армія просунулася в напрямку Курилівки.

Що відбувається на Курщині: дивіться на карті

Також у Deep State повідомили, що уточнили визволені території на Харківщині.

Аналітики уточнили деокуповані території на Харківщині: дивіться на карті

До слова, у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби 5 березня відбулося 96 боєзіткнень. Найбільше атак противника зафіксували у Курській області – 27 боєзіткнень.

Водночас на Покровському напрямку значно зменшилася кількість атак. Протягом доби тут зафіксували 16 боїв. Під час боєзіткнень ворог втратив 80 осіб убитими та пораненими. До того ж Сили оборони знищили бронетранспортер, 8 автомобілів, 10 терміналів супутникового зв'язку, пункт управління БпЛА та автоматичний гранатомет.