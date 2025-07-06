Ворог активно атакує на Покровському та Лиманському напрямках: карта бойових дій на 6 липня

Українські оборонці проводжують стримувати російських загарбників. Найтяжча ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом за минулу добу відбулось 200 боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Окупанти просунулися на Куп'янському та Покровському напрямках, ЗСУ – на Сіверському: карти ISW

Ситуація на фронті на 6 липня

По українських підрозділах та регіонах учора ворог завдав одного ракетного та 65 авіаударів. Також здійснив 6 074 обстріли, зокрема із РСЗВ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбито 23 атаки росіян. Противник завдав 10 авіаударів, скинув 28 КАБів та здійснив 312 артобстрілів. Зокрема 10 із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боєзіткнень в районі Вовчанська та в напрямку Амбарного.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. ЗСУ відбили штурми противника в районах Голубівки, Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 37 разів. Росіяни намагались просунутися поблизу Новоєгорівки, Греківки, Карпівки, Зеленої Долини, Колодязей, Нового Миру, Рідкодуба, Мирного, Торського та Григорівки.

Бойові дії на Лиманському напрямку: показуємо на карті

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Верхньокам'янського, Григорівки та Івано-Дар'ївки. Загалом тут минулої доби відбулося сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку оборонці відбили шість атак поблизу Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

Ситуація біля Краматорська: дивіться карту

На Торецькому напрямку ворог атакував шість разів у районі Торецька, Диліївки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 59 атак загарбників у районі Полтавки, Малинівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Разіного, Горіхового, Дачного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Новопавлівки, Олексіївки та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів біля Зірки, Толстого, Воскресенки, Запоріжжя, Шевченка, Новопілля.

На Гуляйпільському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку в бік Кам'янського загарбники п'ять разів атакували позиції українських захисників.

Бойові дії на Запоріжжі: дивіться карту

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формувань наступальних угруповань росіян.

Минулої доби Сили оборони України знищили 1 180 окупантів. Попри понад мільйонні втрати особового складу, окупанти продовжують наступати на українську територію.