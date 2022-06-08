Стримування штурму Сєвєродонецька й авіаудари біля Бахмута: карта бойових дій станом на 8 червня

В Україні ЗСУ 105 добу протистоять російським окупантам. Найбільш напружена ситуація – в Східній операційній зоні. Запеклі бої точаться на Луганщині та Донеччині.

Найбільш актуальну інформацію про ситуацію на фронті оприлюднив Генштаб ЗСУ. Що відбувається на головних напрямках – читайте нижче.

Важливо Ударні угруповання з Білорусі й стримування штурму Сєвєродонецька: основне за 105 день війни

Бої на Донбасі

На Слов'янському напрямку окупанти ведуть штурмові дії, щоб покращити своє тактичне положення. Хочуть завадити нашому контрнаступу, тому проводять інженерне обладнання вогневих позицій в районі Ізюма.

На Лиманському напрямку був бій біля населеного пункту Райгородок. Успіху окупанти не мали, тому відійшли.

Наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. В районі Тошківки наступ ворога був безуспішним. Росіяни намагались просунутися біля Устинівки, але українські захисники відкинули окупантів.



Ситуація на Луганщині / Скриншот з Liveuamap

На Бахмутському напрямку противник інтенсивніше застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію:

Окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Покровського, Берестового, Золотого-4, Врубівки, Травневого, Яковлівки і Доломітного.

Завдали авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.

Біля Нагірного, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники мають намір сковувати дії наших військ та не допускати перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. Тому вони обстрілюють позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Ворог завдав авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного – по Кураховому.

Обстріли Миколаївщини

За добу 7 червня українські захисники відбили 11 атак ворога на Донбасі. Вони знищили 3 танки, 5 артилерійських систем, 2 бойові броньовані машини, 31 автомобільну техніку та 3 склади з боєприпасами противника. Сили ППО збили 2 безпілотники "Орлан-10".

Окупанти обороняють позиції на Південнобузькому напрямку. Вони обстрілювали з артилерії Миколаїв, Долину, Таврійське, Кульбакіно, Білу Криницю, Трудолюбівку, Благодатне, Луч та Тополине.

На Бессарабському суттєвих змін немає.

Загроза з Білорусі

До 11 червня білоруська армія збирається створити ударне угруповання на одному з напрямків – мовиться про Волинський або Поліський. Крім того, у Білорусі перевіряють готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян продовжують демонстраційні заходи, щоб скувати дії підрозділів Сил оборони.

На Харківському – ворог зосереджується на утриманні зайнятих рубежів. Аби не допустити просування наших військ, мінує місцевість.

Деморалізованих окупантів повертають в Росію

У Генштабі зазначили, що особовий склад противника деморалізований. У підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у війні, повертають з Луганської області на територію держави-агресорки.



Карта бойових дій / Скриншот з Liveuamap

Детальніше – 105 день війни. Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: відео