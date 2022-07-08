ЗСУ відбили 2 штурми, ворог наступає на Верхньокам'янське: карта бойових дій станом на 8 липня

Українські захисники вже 135 днів обороняють рідну землю від російських загарбників. Ворогу чинять потужну відсіч та завдають значних втрат.

Нові дані про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. Найважчою ситуація залишається на Сході нашої держави.

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Ситуація на Півночі та Сході

На північних напрямках фронту значних змін немає. російські окупанти на Сіверському напрямку продовжують обстріл України зі своєї території.

На Харківському напрямку окупанти зосередили свої сили на обороні, з метою утримання зайнятих позицій. Крім того, загарбники продовжують обстріл населених пунктів, у тому числі й Харкова, з застосуванням артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню та авіації. Українські воїни успішно відбили ворожий наступ в напрямку Дементіївки.

На Слов'янському напрямку російські загарбники масово обстрілюють населені пункти. Крім того, в районі Богородичного окупанти намагалися іти у наступ, однак наші воїни завдали їм серйозних втрат, через що ті відступили.

На Краматорському напрямку міста та села страждають від ствольної і реактивної артилерії, яку застосовують окупанти. росіяни мали частковий успіх при наступі на Верхньокам'янське.



Ситуація на Донбасі станом на 8 липня / Скриншот

На Бахмутському напрямку окупанти застосовують ствольну й реактивну артилерію та міномети для обстрілу мирних населених пунктів. Загарбники наступають в напрямку Веселої Долини в районі Спірного. Бої тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки уздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти завдають авіаударів по мирних населених пунктах.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку головною метою окупантів залишається недопущення контрнаступу Сил оборони. Для сковування наших військ загарбники атакують зі ствольної та реактивної артилерії уздовж всієї лінії зіткнення.

Водночас на острові Зміїний 7 липня офіційно піднято український прапор, який туди привезли 4 липня після вибиття окупантів. Острів Зміїний та селище Біле Одеської області офіційно деокуповані та повернули собі український прапор.



Карта бойових дій станом на 8 липня / Скриншот