Бої найактивніші на Слобожанському і Донецькому напрямах: карта бойових дій станом на 9 травня

В Україні – 75 день повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Ворог не припиняє активних наступальних дій у Східній операційній зоні.

Як виглядає карта бойових дій зараз, можна побачити далі. Про ситуацію на фронті станом на ранок 9 травня розповіли в українському Генштабі.

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Ситуація на фронті станом ранок 9 травня

Найбільші зусилля вороги зосереджують на Півдні та Сході України, зокрема на Слобожанському та Донецькому напрямках. Російські війська хочуть встановити повний контроль над Луганщиною та Донеччиною.



Ще одне з завдань сил противника – утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом. В ЗСУ попереджують: ймовірність завдання ракетних ударів по території України – висока.

Слобожанський напрямок

Тут ворог не проводив наступальних дій. Росіяни зосередились на перегрупуванні своїх підрозділів і тому, аби поповнити запаси боєприпасів та пального. Зараз головна мета ворожих військ – утримати раніше зайняті позиції та не допустити, аби українська армія просунулась до державного кордону.

При цьому на Ізюмському напрямку ворог зосередився на підготовці до наступу на таких напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

На території Бєлгородської області росіяни зосередили до 19 батальйонних тактичних груп. Вони мають завадити просуванню ЗСУ. Сюди також перекидають особовий склад, аби доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.

Більше про це тут У Бєлгородській області Росія тримає 19 батальйонних тактичних груп

Донецький напрям

Противник, за підтримки авіації та артилерії, зосередився на взятті під повний контроль Рубіжного та Попасної. Далі росіяни хочуть наступати на

Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Ворог прагне прорвати оборону наших захисників.

Таврійський напрям

Тут дії ворога, радше, демонстративні. Росіяни хочуть скувати дії наших військ та вдосконалити свою логістику.

Південнобузький напрям

На цьому напрямку сили противника обстрілювали українські підрозділи – з артилерії, реактивних систем залпового вогню.

На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення,

Коротко про інші напрями

Волинський, Поліський, Сіверський напрями – ознак формування наступальних угруповань нема.

Підрозділи збройних сил Білорусі охороняють кордон.

Яка ситуація у невизнаному Придністров'ї

Ситуація у "ПМР" залишається тією самою. Російські війська тут перебувають в повній бойовій готовності.

Мапа бойових дій в Україні на 9 травня / Фото Liveuamap

Які успіхи ЗСУ за добу:

Повітряні сили ЗСУ та Сухопутні війська збили 10 ворожих цілей: 6 безпілотників "Орлан-10", один "Форпост" та 3 крилаті ракети.

На Донеччині та Луганщині наші воїни відбили 6 атак ворога, знищили 20 танків, 1 артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, 1 спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

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