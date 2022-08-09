Ворог засипає вогнем наших захисників та хоче наступати: карта бойових дій станом на 9 серпня

В Україні триває 167-ий день повномасштабної війни з росією. Найбільш напруженою ситуація залишається на Сході та на Півдні нашої держави.

Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті станом на 9 серпня повідомив Генштаб ЗСУ.

Важливо ЗСУ знешкодили розвідгрупи ворога і відбили кілька наступів: яка ситуація на напрямках

Яка ситуація на північному кордоні

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил білорусі так само продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. На жаль, загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору білорусі зберігається.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Вони проводять демонстраційні дії з метою сковування маневру підрозділів наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Ворог здійснив обстріли наших позицій зі ствольної та реактивної артилерії у районах сіл:

Катеринівка,

Середина-Буда,

Мезенівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник намагається утримати раніше зайняті рубежі та не допустити наступ українських воїнів.

На Харківському напрямку знову було неспокійно. Окупанти з танків, ствольної та реактивної артилерії гатили в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Коробочкине, Андріївка, Мілове, Чугуїв та Чепіль. Також ворог завдав авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова.



Карта бойових дій станом на 9 серпня / Фото Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини. На Донецькому напрямку , за підтримки авіації, ворог проводить наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках , намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

, за підтримки авіації, ворог проводить , намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Закітного та Івано-Дар'ївки.

противник здійснював обстріли біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Закітного та Івано-Дар'ївки. На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожий вогонь артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля останнього, а також Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник залучив авіацію.

зафіксовано ворожий вогонь артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля останнього, а також Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник залучив авіацію. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка. Ворог вів наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.



Що відбувається на Донбасі / Фото Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів:

Володимирівка,

Павлівка,

Оріхів,

Шевченко,

Гуляйпільське,

Новоданилівка,

Степногірськ,

Ольгівське,

Кам'янське,

Новосілка.

Авіаудари зафіксовано біля Великої Новосілки, Щербаків та Новосілка. Тим часом наші захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки.

На Південнобузькому напрямку противник вів оборонну операцію. Активно застосовував армійську авіацію. З метою сковування наших військ здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Лупареве, Українка, Луч, Мирне, Благодатне, Новоросійське, Широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірка, Осокорівка та Князівка. Завдав авіаударів біля Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".



Яка обстановка на Півдні / Фото Liveuamap

Авіація противника зосереджує свої зусилля на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку. Натомість українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

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