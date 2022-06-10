Атака на Херсонщині та оборона Донбасу: карта бойових дій станом на 10 червня

Українські захисники вже 107 день тримають оборону у війні проти російських загарбників. Найзапекліші бойові дії тривають на Півдні і Сході України.

Інформацію про ситуацію на фронті опублікували у зведенні Генштабу ЗСУ. Про події на основних напрямках та про найзапекліші бої, читайте далі.

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Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямок

На Волинському та Поліському напрямках для охорони кордону у Гомельській області залучили спецбригаду внутрішніх військ МВС Білорусі.

Сіверський та Слобожанський напрямок

На Сіверському напрямку, ворог не вів активних дій. Російські окупанти обстріляли з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку загарбники ведуть бойові дії силами до 30 батальйонних тактичних груп. Вони здійснюють атаки з метою сковування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування та виходу на лінію Державного кордону.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога – на утриманні рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ, агресор обстрілював наші позиції з артилерії.

Слов'янський напрямок

На Слов’янському напрямку росіяни активних дій не проводили, вони накопичують свої війська, щоб створити умови для нового наступу.

Інші важливі напрямки на Донбасі

На Донецькому напрямку ворог продовжує атакувати українських захисників по всій лінії зіткнення. Також загарбники завдавали ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.

ворог продовжує атакувати українських захисників по всій лінії зіткнення. Також загарбники завдавали ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах. На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка.

окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка. На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають.

противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку росіяни застосовують авіацію, намагались провести штурм у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські захисники дали їм відсіч і росіяни зазнали втрат і відступили.

росіяни застосовують авіацію, намагались провести штурм у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські захисники дали їм відсіч і росіяни зазнали втрат і відступили. Загарбники наступають у напрямку Воздвиженка – Роти , тут ворог отримав частковий успіх та закріплюється на нових зайнятих рубежах.

, тут ворог отримав частковий успіх та закріплюється на нових зайнятих рубежах. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичні обстріли українських захисників для сковування їхніх дій.



Ситуація на Донбасі/ Скриншот з Liveuamap

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують вести оборону. Для посилення угруповання противник перемістив підрозділи. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів – є встановлення мінних загороджень в районі Високопілля.



Ситуація на Півдні України / Скриншот з Liveuamap

Успіхи ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога.

Вони знищили 10 танків, 7 артилерійських систем, 4 бойові броньовані машини, 3 спеціальні броньовані автомобілі, 4 одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника.

Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотників типу "Орлан-10".

Авіація завдала серію ударів по окупантам в п’яти різних населених пунктів Херсонщини.



Карта бойових дій / Скриншот з Liveuamap

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