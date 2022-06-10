Атака на Херсонщині та оборона Донбасу: карта бойових дій станом на 10 червня

10 червня 2022 , 09:09
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Джерело:

Liveuamap

Українські захисники вже 107 день тримають оборону у війні проти російських загарбників. Найзапекліші бойові дії тривають на Півдні і Сході України.

Інформацію про ситуацію на фронті опублікували у зведенні Генштабу ЗСУ. Про події на основних напрямках та про найзапекліші бої, читайте далі.

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Ситуація на напрямках 

Волинський та Поліський напрямок

На Волинському та Поліському напрямках для охорони кордону у Гомельській області залучили спецбригаду внутрішніх військ МВС Білорусі.

Сіверський та Слобожанський напрямок

На Сіверському напрямку, ворог не вів активних дій. Російські окупанти обстріляли з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку загарбники ведуть бойові дії силами до 30 батальйонних тактичних груп. Вони здійснюють атаки з метою сковування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування та виходу на лінію Державного кордону.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога – на утриманні рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ, агресор обстрілював наші позиції з артилерії.

Слов'янський напрямок

На Слов’янському напрямку росіяни активних дій не проводили, вони накопичують свої війська, щоб створити умови для нового наступу.

Інші важливі напрямки на Донбасі 

  • На Донецькому напрямку ворог продовжує атакувати українських захисників по всій лінії зіткнення. Також загарбники завдавали ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.
  • На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка.
  • На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають.
  • На Бахмутському напрямку росіяни застосовують авіацію, намагались провести штурм у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські захисники дали їм відсіч і росіяни зазнали втрат і відступили. 
  • Загарбники наступають у напрямку Воздвиженка – Роти, тут ворог отримав частковий успіх та закріплюється на нових зайнятих рубежах.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичні обстріли українських захисників для сковування їхніх дій.


Ситуація на Донбасі/ Скриншот з Liveuamap

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують вести оборону. Для посилення угруповання противник перемістив підрозділи. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів – є встановлення мінних загороджень в районі Високопілля.


Ситуація на Півдні України / Скриншот з Liveuamap

Успіхи ЗСУ

  • На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога.
  • Вони знищили 10 танків, 7 артилерійських систем, 4 бойові броньовані машини, 3 спеціальні броньовані автомобілі, 4 одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника.
  • Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотників типу "Орлан-10".
  • Авіація завдала серію ударів по окупантам в п’яти різних населених пунктів Херсонщини.


Карта бойових дій / Скриншот з Liveuamap

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Автор: Софія Мінджоса