Найгарячіші бої на Покровському та Лиманському напрямках: карта фронту за 10 квітня

Росіяни не припиняють штурмувати позиції ЗСУ по всій лінії фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 94 авіаудари, а також здійснив понад 6 300 обстрілів, з них 96 – із реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку впродовж минулої доби наші війська відбивали 5 атак противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам'янки, Фиголівки.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 2 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Зеленої Долини, Греківки та Новомихайлівки.

Як змінився фронт біля Надії: дивіться на карті

На Сіверському напрямку агресор здійснив 10 атак на позиції наших підрозділів в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського – всі штурми відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак неподалік Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки.

Що відбувається біля Дружби: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Шевченко, Троїцьке, Преображенка, Успенівка, Новоолександрівка, Удачне, Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка.

На Покровському напрямку найактивніші бої: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 6 атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Розливу.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив 5 безрезультатних спроб просунутися вперед у районі Новосілки та в напрямку Шевченка.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дев'ять ворожих атак у районах Степового, Малих Щербаків, Лобкового та Щербаків.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 82 керованих бомб, а також здійснив 410 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.