ЗСУ знищили пункти управління ворога та відбили 12 атак на Сході: карта бойових дій на 11 грудня
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні триває 291-й день повномасштабної війни з Росією. Найважчі бої тривають на сході нашої держави. Також складною ситуація є й на південних напрямках.
Актуальну інформацію про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі Збройних Сил України. 24 канал публікує карту бойових дій станом на 11 грудня.
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ЗСУ успішно відбивають атаки противника
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів:
- Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині
- Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.
Проте противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Що відбувається на фронті: дивіться карту
Яка ситуація на інших напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни на Донеччині та Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське і Діброва Луганської області.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстрілював позиції Сил оборони в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Верхньокам'янське, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Георгіївка, Мар'їнка, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити наші позиції з танків та артилерії поблизу Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області.
- На Запорізькому напрямку російські загарбники обстріляли понад двадцять населених пунктів. Серед них – Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Времівка Донецької області та Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.
На Луганщині росіяни проводять обшуки
На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України.
З метою поповнення комплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації. У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.