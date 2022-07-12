ЗСУ відігнали ворога біля Мазанівки та Долини: карта бойових дій станом на 12 липня

Уже 139 днів українські захисники та захисниці дають потужний опір окупантам. Найзапекліші бої точаться на Півдні та Сході нашої держави.

Актуальну інформацію щодо ситуації на різних напрямках фронту повідомили в Генштабі Збройних Сил України. Ці дані – станом на ранок 12 липня.

До теми ЗСУ жорстко придушили ворожу спробу штурму неподалік Дементіївки та на Слов'янському напрямку

Ситуація у північних областях України

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулось. Проте вороги обстріляли з реактивної артилерії населений пункт Старикове, що у Сумській області.

Харківський напрямок

Окупанти гатили з артилерії та реактивних систем залпового вогню по багатьох населених пунктах. Під ворожий вогонь потрапив сам Харків, а також Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.

Наші оборонці жорстко придушили спробу штурму в напрямку Дементіївки.

Ситуація на Харківщині 12 липня / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку підрозділи противника прагнули покращити тактичне становище поблизу Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі ці спроби були невдалими. Противник обстрілював зі ствольної артилерії та РСЗВ Чепіль, Велику Комишуваху, Барвінкове, Дібровне, Мазанівку, Богородичне та Адамівку.

підрозділи противника прагнули покращити тактичне становище поблизу Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі ці спроби були невдалими. Противник обстрілював зі ствольної артилерії та РСЗВ Чепіль, Велику Комишуваху, Барвінкове, Дібровне, Мазанівку, Богородичне та Адамівку. Бахмутський та Новопавлівський напрямки : росіяни пробували покращити тактичне становище. Вони обстрілюють позиції по всій лінії розмежування, застосовують штурмову та армійську авіацію. На окремих ділянках – обладнають передові позиції.

: росіяни пробували покращити тактичне становище. Вони обстрілюють позиції по всій лінії розмежування, застосовують штурмову та армійську авіацію. На окремих ділянках – обладнають передові позиції. Зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного та авіаудар неподалік Серебрянки.

Противник гатив з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Яковлівки, Берестового, Покровського, Соледара, Білогорівки, Вершини, Новолуганського, Кодеми, Бахмута та Веселої Долини. З авіації вороги вдарили біля Берестового, Білогорівки та Вершини.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти відкрили вогонь з артилерії по районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам'янського. Поблизу Новоандріївки армія ворога вдарила з пари літаків Су-25.

Ситуація на Донбасі 12 липня / Скриншот Liveuamap

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку російська армія намагається утримати зайняті позиції та не допустити просування українських сил. Аби скувати ЗСУ, росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії Степову Долину, Лупареве, Нову Зорю, Новогригорівку, Любомирівку, Осокорівку, Ольгине, Велику Костромку, Кар'єрне, Тернівку, Поляну, Киселівку, Первомайське, Шевченкове, Посад-Покровське, Українку та Прибузьке.

В акваторії Чорного та Азовського морів росія утримує носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Авіація України та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують влучно потрапляти по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та військової техніки ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня / Скриншот Liveuamap

Дивіться у відео – як українські захисники нищать САУ росіян: