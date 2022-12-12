Українська авіація завдала 14 ударів по загарбниках: карта бойових дій на 12 грудня

Українські військові щодня дають відсіч російським окупантам. Лише за одну добу, 11 грудня, наша авіація завдала 14 ударів по загарбниках.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, яка на сьогодні склалася ситуація на усіх напрямках фронту. 24 канал показує актуальну карту бойових дій станом на 12 грудня.

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Сили оборони продовжують потужно знищувати ворога на нашій землі

Українська авіація 11 грудня завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Окрім того, атакували позиції зенітного ракетного комплексу ворога.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:

9 пунктів управління,

17 районів зосередження особового складу,

район зосередження артилерії,

2 склади боєприпасів загарбників.

Українські воїни відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів

За добу 11 грудня українські захисники та захисниці відбили атаки російських загарбників в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам'янського, Білогорівки, Соледара, Юр'ївки, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Окупанти продовжують використовувати мирне населення як живий щит

У Генштабі ЗСУ наголосили, що російські загарбники порушують норми Міжнародного гуманітарного права. Окупанти продовжують використовувати мирне населення як живий щит.

Так, у селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини ворог розміщує військову техніку та облаштовує вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

Загарбники вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі

Вороже військо завдало 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Окрім того, 11 разів вдарило авіацією по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення та здійснило понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона та позиціях наших військ.

Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних безпілотників по енергетичній та критичній інфраструктурі на всій території України. Не нехтуйте правилами безпеки та під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.

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Ситуація на основних напрямках фронту