Українська авіація завдала 14 ударів по загарбниках: карта бойових дій на 12 грудня
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українські військові щодня дають відсіч російським окупантам. Лише за одну добу, 11 грудня, наша авіація завдала 14 ударів по загарбниках.
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, яка на сьогодні склалася ситуація на усіх напрямках фронту. 24 канал показує актуальну карту бойових дій станом на 12 грудня.
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Сили оборони продовжують потужно знищувати ворога на нашій землі
Українська авіація 11 грудня завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Окрім того, атакували позиції зенітного ракетного комплексу ворога.
Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:
- 9 пунктів управління,
- 17 районів зосередження особового складу,
- район зосередження артилерії,
- 2 склади боєприпасів загарбників.
Українські воїни відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів
За добу 11 грудня українські захисники та захисниці відбили атаки російських загарбників в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам'янського, Білогорівки, Соледара, Юр'ївки, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.
Окупанти продовжують використовувати мирне населення як живий щит
У Генштабі ЗСУ наголосили, що російські загарбники порушують норми Міжнародного гуманітарного права. Окупанти продовжують використовувати мирне населення як живий щит.
Так, у селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини ворог розміщує військову техніку та облаштовує вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення.
Що відбувається на фронті: дивіться карту
Загарбники вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі
Вороже військо завдало 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Окрім того, 11 разів вдарило авіацією по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення та здійснило понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона та позиціях наших військ.
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Ситуація на основних напрямках фронту
- На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна, Кам'янка Харківської області та Іванівське на Донеччині.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках – били по районах 16 населених пунктів. Серед них: Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Піщане, Макіївка і Площанка на Луганщині та Червонопопівка, Терни, Ямполівка і Торське Донецької області.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах 24 населених пунктів. Це, зокрема, Верхньокам'янське, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба, Залізне, Нью-Йорк, Авдіївка, Опитне, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області. Окрім того, загарбники завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах Спірного та Білогорівки.
- На Новопавлівському напрямку вогневу активність російської армії зафіксували біля Новоукраїнки, Пречистівки та Вугледара Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник обстріляв населені пункти Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Чарівне і Малі Щербаки Запорізької області.
- На Херсонському напрямку бійці Путіна обстріляли Червоний Маяк, Львове, Інженерне, Чорнобаївку та Херсон.