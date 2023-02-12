Росія наступає за підтримки авіації, ЗСУ відбили численні атаки: карта бойових дій за 12 лютого

Ситуація на Сході України продовжує загострюватися. Російські окупанти за підтримки авіації ведуть наступальні дії на кількох напрямках.

Росіяни зосереджують основні зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

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Сили оборони відбили численні атаки

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар'їнки і Вугледара Донецької області.

Сили оборони відбили численні атаки на Донбасі: карта бойових дій

Протягом доби росіяни завдали 12 ракетних ударів, три з яких – по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, 6 з яких – із застосуванням "Шахідів". Чотири цих дрони було збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ.

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів.

Серед них – Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове і Волфине на Сумщині та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Вишневе, Червонопопівка і Серебрянське лісництво на Луганщині. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірного на Донеччині.

Окупанти наступають на Куп'янському напрямку: карта

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. А загалом – понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, зокрема, Калинове, Орлівка, Сєверне, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка і Новосілка. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського та Мар'їнки.

Росія веде наступ під Авдіївкою: карта

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам'янського.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших населених пунктів, включаючи Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Придніпровське та Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника.

Сили оборони відповідають росіянам