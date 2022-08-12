Ворог має частковий успіх на Бахмутському напрямку: карта бойових дій станом на 12 серпня

Вже 170 днів триває повномасштабна війна росії з Україною. ЗСУ борються за кожен метр української землі, стійко протистоять окупантам. Головні зусилля ворог зосереджує на Донецькому напрямку.

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що відбувається на фронті станом на ранок 12 серпня. Про ситуацію на головних напрямках – читайте нижче.

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Яка ситуація на Північному кордоні

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. Ворог вдається до демонстраційних дій з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб'яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине. А також завдав авіаційних ударів біля Ртищівки і Верхнього Салтова.



Карта бойових дій станом на 12 серпня / Карта Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку зафіксували обстріли поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.

зафіксували обстріли поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки. На Краматорському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка, успіху не мав, відійшов.

ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка, На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх.

ворог здійснював обстріли з танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник На Авдіївському напрямку були артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Водяного. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.

Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар'ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають.



Яка ситуація на Донбасі / Карта Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Лук'янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка, Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування дій наших підрозділів, ворог обстрілював позиції Сил оборони та об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад-Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці, Кавказ, Біла Криниця, Лепетиха, Тополине, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка.

А також завдав авіаційних ударів поблизу:

Осокорівки,

Андріївки,

Благодатного,

Новогригорівки та Мирного.



Що відбувається на Півдні / Карта Liveuamap

Корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури в глибині території України,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

У готовності до застосування крилатих ракет морського базування перебувають 2 їх носії. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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