Майже 150 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок: карта фронту 12 квітня

Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Найбільше ворог штурмував на Покровському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку агресор минулої доби тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка та Западне.

На Куп'янському напрямку відбулося 7 атак російських загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку противник атакував 25 разів. Ворог намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 6 штурмів загарбницьких військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку війська армії агресора здійснили 14 атак неподалік Дачного, Дружби та Торецька.

Яка ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 40 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка.

ЗСУ зупинили 40 штурмів ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник 6 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Розлив та Роздольне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 3 боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку агресор проводив 4 наступальні дії поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог 7 разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи ЗСУ вчора відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснив 156 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських окупантів склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві РСЗВ, 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів