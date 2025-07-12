Найгарячіше – на Покровському та Лиманському напрямках: карта бойових дій 12 липня

Впродовж минулої на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська провели на Покровському та Лиманському напрямках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 359 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Сумщині та Курщині: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку агресор вісім разів штурмував позиції українських захисників у районі Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

Ворог атакує на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Глущенкове, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.

Росіяни намагаються прорватися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив п’ять атак на позиції українських захисників у районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення в бік Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та в бік Плещіївки, Катеринівки.

Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 63 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямках Покровська, Сергіївки й Родинського.

Найбільше атак окупанти здійснили на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак на позиції українських захисників поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Комар, Воскресенка, Новопіль, Новосілка та Зелене Поле.

Росіяни атакують на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Вчора на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватися до укріплень українських воїнів.

Ворог намагається прорватися на Придніпровському напрямку: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.