На Херсонщині ліквідували до 500 окупантів: карта бойових дій за 13 листопада

Українські воїни продовжують звільняти від загарбників наші території. Станом на 13 листопада захисники активно просуваються на Півдні. Також важкі бої йдуть на Донеччині.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у Стельмахівці і Новоселівському Луганської області. Окрім того, – у Торському, Бахмуті, Білогорівці, Спірному, Торецьку, Красногорівці, Первомайському, Мар'їнці, Новомихайлівці та Павлівці на Донеччині. Детальніше про ситуацію на фронті розповідає 24 канал.

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Що відбувається на Херсонщині

На звільненій з-під окупації території Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Російські загарбники продовжують фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що наші воїни завдали значних втрат ворогу на Херсонщині. Так, українські захисники завдали високоточного удару в районі населеного пункту Дніпряни по будівлі, де перебувало до 500 окупантів.

Остаточна інформація щодо втрат російської армії ще уточнюється. Втім, до Таврійська вже вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. Окрім того, у найближчий шпиталь доставили 56 важкопоранених. 16 з них вже померли.

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Ситуація на різних напрямках фронту

12 листопада бійці Путіна завдали 4 ракетних та 16 авіаційних ударів. Окрім того, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Окупанти продовжують формувати з білорусами спільне угруповання військ.

Російські загарбники гатили:

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Тернова, Бологівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Огірцеве та Стариця;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське, Макіївка, Площанка та Табаївка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Озарянівка, Іванград, Верхньокам'янське, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах Авдіївки, Мар'їнки, Водяного, Кам'янки, Красногорівки та Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковіївка та Пречистівка;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль, Ольгівське;

на Таврійському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Милове, Золота Балка та Михайлівка.

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Що відбувається на фронті: дивіться карту

У Білорусі посилюється соціальна напруга

У Брестській області Білорусь, особливо в районах, де розміщуються новоприбулі підрозділи російської армії, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з загарбниками. Річ у тім, що окупанти масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Тож лікарі навіть змушені відмовляти обслуговувати хворих громадянам Білорусі.

На Запоріжжя прибула нова партія "мобіків"

На територію тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада привезли чергових "мобіків". Цікаво, що після прибуття до міста, вони скуповують їжу, цивільний одяг та величезну кількість алкоголю.

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Українські захисники продовжують знищувати ворога

12 листопада наша авіація завдала 13 ударів по окупантах. Зокрема, під ураження потрапили одразу 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А ще 5 позицій зенітних ракетних комплексів російської армії.

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