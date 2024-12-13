Важка ситуація зберігається на низці напрямків: у Генштабі назвали найзапекліші ділянки

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Времівському напрямках залишається напруженою, оскільки там росіяни зосередили основні зусилля.

Також окупанти активно атакують на Лиманському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ про ситуацію на фронті.

Дивіться також Не змогли досягти прориву біля Покровська: розвідка Естонії вказала, що грає на руку ЗСУ

Що відбулося на фронті 13 грудня

За даними Генштабу, станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 190 боєзіткнень.

На Харківському напрямку російські загарбники 1 раз атакували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, бій ще триває. КАБами ворог завдав авіаударів по Гранову та Вовчанських Хуторах.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 10 разів поблизу Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової, два бої ще тривають. Крім того, противник завдав авіаударів по Новій Кругляківці та Богуславці.

На Лиманському напрямку росіяни 24 рази атакували в районах населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини. Точиться один бій. Серебрянський ліс та Сергіївка атакували НАРами.

На Сіверському напрямку захисники відбили один штурм в районі Білогорівки. Противник скинув КАБ на Сіверськ.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак, ворог намагався просунутись вперед в районі Часового Яру.

В Торецьку та в районі Диліївки ворог дев’ять разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, сім атак відбиті Силами оборони, ще дві - тривають. На Кримське ворог скинув два КАБи.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 56 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне. Десять боєзіткнень досі тривають.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 26 ворожих атак. Шість з них продовжуються. В основному бої тривають в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

На Времівському напрямку 34 рази противник штурмував передній край оборони ЗСУ в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне. Ще десять атак тривають.

Що відбувається навколо Времівки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог двічі безрезультатно атакував українські війська.

На території Курської області наші війська відбили 19 атак противника, ще три бойових зіткнення триває.

Зауважимо, що згідно з оприлюдненою інформацією, на Покровському напрямку впродовж 13 грудня росіяни втратили 306 військовослужбовців вбитими та пораненими. Крім вищезгаданого, українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки окупантів на цій ділянці фронту.