Росіяни активізувалися на новопавлівському напрямку: карта бойових дій на 13 лютого

Російські війська атакують мало не на всіх напрямках фронту. Лише впродовж минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім того, окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 88 авіаційних ударів, а також здійснив понад 5 800 обстрілів.

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Яка ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.

Ворог атакував на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Окупанти штурмували на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки.

Росіяни 7 разів атакували на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

Яка ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.

Найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль.

Ворог активізувався на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

З Гуляйпільського напрямку ворог авіацією атакував населений пункт Кам’янське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам'янського.

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників. Противник здійснив 527 артилерійських обстрілів, завдав 19 авіаційних ударів, застосувавши 28 КАБ.

Яка ситуація на Курщині: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.