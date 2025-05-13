На фронті понад 160 зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку: карта бойових дій 13 травня
- За минулу добу на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень, найбільше з яких на Покровському напрямку, де зупинено 60 штурмових і наступальних дій агресора.
- На різних напрямках, таких як Харківський, Лиманський, Краматорський та інші, українські сили успішно відбивали атаки противника, зокрема на Новопавлівському напрямку відбито 24 атаки.
- На Курському напрямку ворог завдав 18 авіаударів і здійснив 254 артилерійські обстріли, але на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Російські загарбники продовжують намагатися просуватися на лінії фронту та знищувати позиції ЗСУ. Загалом за минулу добу було зафіксовано 166 бойових зіткнень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Як змінилася ситуація на фронті
На Харківському напрямку наші війська відбили 7 атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого.
Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки.
На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 6 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано 4 боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори та Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив дев'ять атак у районах Диліївки, Петрівки та Торецька.
Яка ситуація біля Торецька: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка, Попів Яр, Новомиколаївка, Муравка, Олексіївка.
Як змінився фронт на Покровському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко.
На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив 6 атак в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та в бік Павлівки. Успіху не мав.
На Придніпровському напрямку агресор провів 4 марні спроби просування до позицій наших захисників.
На Курському напрямку минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 20 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 8 – із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.