Ворог продовжує тиснути на Покровському та Новопавлівському напрямках: карта фронту 14 червня

Країна-агресорка та її військо не полишає спроб захопити українські території. Загалом, протягом минулої доби відбулося 225 боєзіткнень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни 5 разів проводили наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне та Кам'янка.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак агресора. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував 20 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 9 штурмових дій окупаційних військ у бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 26 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.

Ворог атакував біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка.

ЗСУ зупинили понад 50 штурмів на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку наші воїни зупинили 32 спроби прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в у районі Нестерянки – отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку ЗСУ зупинили одну спробу агресора просунутися вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 35 атак російських загарбників. Крім цього, противник завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 235 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.