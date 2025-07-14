Росія оточує Покровськ й активізувалася на Херсонщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається вкрай складною. Найважчі бої тривають в Донецькій області, також російські атаки не вщухають на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 7 по 13 липня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка бойових дій

Минулого тижня російські війська посилили свої атаки на фронті та загалом протягом тижня відбулося 1 384 бойові зіткнення. На Покровському, Лиманському і Новопавлівському напрямках кількість штурмів зросла у порівнянні з попереднім тижнем. Також в кілька разів зросла активність ворога на Херсонщині. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 453 атаки;

Лиманський напрямок – 198 атак;

Новопавлівський напрямок – 179 атак;

Сумський напрямок – 109 атак;

Харківський напрямок – 78 атак;

Торецький напрямок – 67 атак;

Сіверський напрямок – 51 атака;

Придніпровський напрямок – 43 атаки;

Куп'янський напрямок – 42 атаки;

Краматорський напрямок – 31 атака;

Оріхівський напрямок – 10 атак;

Гуляйпільський напрямок – 6 атак.

Попри ворожі атаки, лінія бойового зіткнення не змінилася на Сумському, Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках фронту говоримо далі.

Просування ворога на Харківщині

Попри зменшення кількості атак на Харківському напрямку, ситуація на цій ділянці все ще залишається складною. Найперше Сили оборони зупинили будь-які російські спроби просунутися в районі села Мілове, яке ворог зайняв тижнем раніше.

Однак ворожі війська мали успіх в районі Кам'янки та Красного Першого, де і просунулися вперед.





Ситуація на Харківському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас тривають бої північніше Куп'янська. Спроби росіян покращити своє становище у Кіндрашівці не мають успіху, однак росіяни прорвалися у Радьківку і просунулися там. Далі ворог атакує в бік села Мирне, що можна розглядати як спробу оточити Куп'янськ.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Запеклі бої на Лиманському напрямку

Лиманський напрямок зараз є найгарячішим після Покровського. Лише минулого тижня ворог здійснив майже 200 атак на позиції Сил оборони. Раніше ворогу вдалося просунутися до села Карпівка, однак росіянам не вдається форсувати річку Нітріус, тому вони намагаються тиснути на флангах.

Минулого тижня окупанти захопили село Зелена Долина і просунулися біля нього, а також просунулися біля Греківки на Луганщині. Ціль росіян – дійти до півдня Оскільського водосховища в районі села Яцьківка та Рубці, аби оточити весь гарнізон Сил оборони на лівому березі водосховища.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росія окупувала Білогорівку

Сіверський напрямок залишається складною ділянкою фронту, адже ворог націлений на захоплення Сіверська для подальшого наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

Одним із форпостів на цій ділянці було село Білогорівка Луганської області – цей населений пункт нетривалий час був окупований у 2022 році й відтоді росіяни намагалися повторно його захопити. Минулого тижня Росія окупувала Білогорівку чи радше те, що залишилося від села після майже 3 років постійних боїв. На Сіверському напрямку Білогорівка була останнім населеним пунктом Луганщини.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян до Костянтинівки та бої за Торецьк

На Торецькому напрямку важкі бої тривають в самому Торецьку та на флангах у напрямку Костянтинівки. Минулого тижня росіяни просунулися в Торецьку, зайшли в Диліївку, просунулися в Леонідівці, окупували Зорю, підійшли під Олександро-Калинове та Яблунівку. Відстань від фронту до Костянтинівки – менш як 9 кілометрів. При цьому саме місто росіяни знищують КАБами, артилерією та FPV-дронами.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Росія оточує Покровськ

Ускладнюється ситуація на Покровському напрямку. Минулого тижня російські війська просунулися в напрямку Покровська в районі села Шевченко. Проте росіяни роблять ставку саме на оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.

Минулого тижня росіяни окупували село Разіне та прорвалися в Новоторецьке, що на північному сході від Покровська. Окупанти намагаються рухатися на захід в напрямку Дніпропетровщини. Однак активність росіян на цій ділянці створює загрози не тільки для Покровська і Мирнограда. Минулого тижня через наближення лінії фронту до Добропілля ворог почав застосовувати FPV-дрони для ударів по місту. Наприклад, лише за день 8 липня росіяни застосували 40 дронів для ударів по Добропіллю. Також під постійними атаками траса Добропілля – Краматорськ.

Зараз відстань від фронту до Добропілля – 15 кілометрів. Не виключено, що місто стане одним із напрямків подальшого наступу росіян.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку тривають стрімкі просування ворожих військ. Минулого тижня ворог окупував села Зірка, Ялта, Піддубне, просунувся у Мирному, Толстому, Комарі та біля Воскресенки.

Ба більше, після окупації села Ялта лінія фронту дійшла під адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей. Однак за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова на території Дніпропетровщини російських військ немає попри численні заяви окупантів про нібито закріплення там. Однак прилеглі до адмінмежі села зараз страждають від постійних ударів та обстрілів.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Півдні

Ворожа активність у Запорізькій області іде на спад, проте на Оріхівському напрямку росіяни націлилися на село Кам'янське, де минулого тижня росіяни знову захопили кілька позицій та просунулися вперед. Також росіяни просунулися у селі Плавні.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

На Херсонщині тим часом спостерігається виняткове зростання російської активності. Якщо раніше на Придніпровському напрямку було чи не найменше бойових зіткнень, то минулого тижня там було більше атак ніж на Краматорському чи Куп'янському напрямках. Основними ділянками російських штурмів стали село Антонівка та острів Білогрудий. З чим пов'язана така активізація росіян на напрямку – поки невідомо. Проте лінія зіткнення змін не зазнала.

Минулого тижня весь світ сколихнуло вбивство росіянами немовляти на Херсонщині – Дмитрику був тільки 1 рік і 2 місяці. Російський дрон вбив його у селі Правдине. Росіяни продовжують "сафарі" на цивільних на прифронтових територіях, ба більше – нові оператори БпЛА таким чином "навчаються". Це ще одне свідчення того, проти кого нашій державі доводиться воювати. Ворог не збирається зупинятися і робить все для нашого знищення. Ми ж повинні робити все для того, аби росіяни пішли з нашої землі. Найпростіше, що можна зробити для цього просто зараз – підтримати збір на потреби Сил оборони України. Саме для того, аби закривати потреби війська, і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете знайти актуальні збори та звіти про вже передану допомогу.