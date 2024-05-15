Росіяни значно активізувалися на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій 15 травня

Росія продовжує атакувати мало не на усіх ділянках фронту. Лише за минулу добу зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Ворог окупував Нове на Донеччині, просунувся в Часовому Яру й не тільки: оновлена мапа DeepState

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки.

Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, росіяни п’ять разів атакували позиції українських військових.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка.

Росіяни 8 разів атакували на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка.

Ворог хотів просунутися на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмових та наступальних дії агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка.

Найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.

Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районі Степового.

На Придніпровському напрямку зупинено одну спробу просування уперед підрозділу противника.

На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.