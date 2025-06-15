Найпекельніші бої йдуть на Покровському та Курському напрямках: карта бойових дій на 15 червня
- Протягом минулої доби відбулося 203 бойових зіткнення, зокрема на Покровському та Курському напрямках, де військові відбили 58 та 39 атак відповідно.
- Сили оборони України стримували наступальні дії ворога на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках, зупиняючи прориви та штурми.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Українські військові продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту та завдавати росіянам втрат. Загалом протягом минулої доби відбулося 203 бойових зіткнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
До теми Мінус 1170 окупантів, ППО та РСЗВ: втрати ворога станом на 15 червня
Як змінилася ситуація на фронті
На Харківському напрямку противник 3 рази проводив наступальні дії в напрямку населених пунктів Липці та Красне Перше.
Що відбувається біля Липців: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки і Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися у районах Рідкодуба, Карпівки, Ямполівки, Зеленої Долини, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Глущенкове, Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили 5 штурмових дій окупаційних військ у бік Григорівки та Верхньокам'янського.
На Краматорському напрямку зафіксовано 8 боєзіткнень у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки.
Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 34 спроби прорвати оборонні рубежі наших військ поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Новомиколаївки, Запоріжжя, Дачного, Шевченка, Вільного Поля.
Як змінився фронт біля Запоріжжя у Донецькій області: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
На Оріхівському напрямку ворог зробив безуспішну спробу прорвати оборону наших захисників у напрямку Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби агресора просунутися вперед.
На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 39 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 10 керованих авіабомб, а також здійснив 264 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.