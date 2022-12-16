ЗСУ потужно відбили понад 20 атак окупантів: карта бойових дій станом на 16 грудня

Російські військові продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Українські воїни стримують окупантів та дають відсіч загарбникам.

Про ситуацію на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ. 24 канал покаже актуальну карту бойових дій станом на 16 грудня.

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ЗСУ дають відсіч ворогу

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Окупанти б’ють по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких – по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.

Яка ситуація на фронті

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Красне, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки Луганської області та Ямполівки, Торського і Ведмежого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів. Зокрема це – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку постраждали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка і Янтарне Херсонської області.

Карта бойових дій станом на 16 грудня

Загарбники зазнають шалених втрат

14 грудня в районі населеного пункту Токмак Запорізької області, Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Також наші захисники збили два БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу противника, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже знищили 96 590 окупантів.