Солдати КНДР штурмують на Курщині, ворог обходить Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії фронту тривають запеклі бої. Російські війська просунулися на Донеччині, зокрема біля Курахового та Покровська. У Курській області ворог вперше кинув у бій північнокорейські війська.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 9 по 15 грудня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Солдати КНДР ринули в штурми в Курській області

Курська область лишається одним з пріоритетів російської армії. Минулого тижня росіяни вперше залучили до штурмових дій північнокорейських солдатів.

Дії солдат КНДР не виділяються винахідливими маневрами. Ворог зробив ставку на кількість, а не на якість особового складу. Корейці перейняли одну з улюблених тактик окупанта: у перемішку з російськими солдатами вони ринули в піші штурми просто-таки шеренгами. Основне завдання для них – пробігти під ударами українських Сил оборони та спробувати зайняти певні ділянки. Звісно, за такого підходу північнокорейські військові вже зазнали перших великих втрат.

Варто зауважити, що залучення солдат Північної Кореї до бойових діях можна відстежити у зведеннях Генштабу, адже у цей час Курському напрямку за добу значно зросла кількість штурмових дій. Зокрема, за суботу, 14 грудня, у Курській області відбулося 57 бойових зіткнень, а за неділю, 15 грудня, – 38. Для порівняння: перед залученням армії КНДР Росії на цьому напрямку відбувалися в середньому 22 ворожі атаки за добу.

Щодо змін фронту: росіяни повернули контроль над невеликою територією в південно-східній зоні підконтрольної ЗСУ частини Курщини. Силам оборони довелося посунутися від Пльохово ближче до річки Псел. Також, за інформацією DeepState, росіянам вдалося зайти на територію Сумської області. Територія, яку попередньо контролює ворог, становить трохи менш як 2 кілометри квадратних. Водночас у ДПСУ не підтверджують захід ворожих військ на Сумщину.

Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Біля Куп'янська розростається плацдарм росіян

Також росіяни не полишають ідеї повторної окупації міста Куп'янськ Харківської області. На початку грудня українським військам вдалося ліквідувати плацдарм окупантів на західному березі річки Оскіл у Новомлинську. Проте присутність ворога лишалася в іншому місці, трохи південніше – в районі Масютівки. DeepState пишуть, що плацдарм там поступово перетворюється на плацдарм у Дворічній.

Росіяни протягом тижня продовжили насичувати район піхотою, аби закріпитися та втримати місцевість. Ворог не зупиняється і продовжує свій рух в селище Дворічна, де має постійне просування і потроху займає населений пункт.

На карті DeepState сіра зона посунулася безпосередньо до Дворічної та впирається в прилеглу трасу.

Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас Силам оборони вдалося відновити положення біля Колісниківки, що південніше Куп'янська. Цю інформацію вже підтвердив командир БпАК "Ахіллес". Останні дні ЗСУ здійснювали закріплення та відбивали спроби росіян повернутися в Колісниківський ліс.

Ворог же просунувся у районі Лозової, що на стику Луганської та Харківської областей.

Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Торецьку та Часовому Яру

Ситуація у Торецьку лишається надзвичайно складною. У місті тривають запеклі бої з дуже близьким контактом. Українським оборонцям доводиться битися за кожну хату, а іноді навіть кімнату. Іноді російські окупанти присутні в наших тилах, а ЗСУ – у їхніх. Детального уявлення про лінію бойового зіткнення у Торецьку не мають навіть в ОТУВ.

На початку минулого тижня DeepState повідомили, що противник продовжує штурмові дії вздовж вулиці Дружби та вулиці Василя Стуса в центрі міста та має певні результати. Крім того, ворог намагається закріпитися на шахті ДП "Торецьквугілля". Декілька разів противника було зафіксовано на териконах даної шахти. Також активні бойові дії ведуться в мікрорайоні Забалка на півдні Торецька.

На карті просування росіян помітно на південному сході від Торецька.

Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Щодо Часового Яру: росіяни мали незначне просування північніше міста, у напрямку мікрорайону Північний.

Ворог тисне на Покровськ

На Покровському напрямку росіяни продовжили просування, ситуація там критична. Ця ділянка лишається одним із найбільших пріоритетів противника. Наразі ворог підійшов на відстань 3 – 4 кілометри до самого Покровська. Росіяни намагаються зайти з флангів, рухаючись південніше міста.

На карті DeepState видно, що російська армія просунулася в населених пунктах Шевченко, Новотроїцьке, Новий Труд, а також у напрямку Даченського, Новооленівки.

Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію. Наприклад, 14 грудня ворог відправив штурмові групи для захоплення села Піщане, що збіглося з діями наших військ у напрямку села Шевченко. Українські оборонці дали зустрічний бій, внаслідок якого ворог відкотився до посадок біля Шевченка. Зазначається, що орієнтовні сили з обох сторін були рівні.

Також цього тижня стало відомо про зняття командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка. За данними FT, причиною стало стрімке просування росіян у напрямку Покровська. Замінив Луценка, як зазначається, командувач ОСУВ "Хортиця" Олександр Тарнавський.

Успенівський мішок та ситуація на Курахівському напрямку

Не менш кричною лишається і ситуація на Курахівському напрямку. У самому місті точаться бої. Росіяни поступово просуваються, займаючи центральну частину Курахового. На тижні з'явилося відео, на якому ворог встановлює російський прапор на приміщенні міської ради.

Також просування росіян фіксується північніше міста, за Курахівським водосховищем. На тижні ворог активізувався біля лінії Пушкіне – Сонцівка – Зоря. Ці села були окуповані. Окрім цього розширилася сіра зона вздовж самого водосховища. Росіяни повністю обійшли водну перепону.

Особливої уваги потребує ситуація південніше Курахового. Йдеться про так званий успенівський мішок. На початку тижня DeepState писали, що оперативна обстановка там погіршується. Ключовими місцями називалися Єлизаветівка – Романівка – Веселий Гай – Ганнівка, які перебувають безпосередньо в мішку, а також Трудове – Успеніка – Дальнє, які відіграють основну роль в утриманні.

Станом на кінець тижня територія в мішку фактично повністю перейшла під контроль Росії. У сірій зоні все ще перебуває Ганнівка та Успенівка. На тлі цього в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання. Також ворог просунувся біля Зеленівки.

Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Як зазначають у 46-й окремій аеромобільній бригаді, не виключено, що ворог має на меті більше амбітні цілі, аніж оточення Курахового. Цілком можливо, що окупанти будуть рухатися ширшим фронтом з рубежів Пушкіне-Зоря у напрямку Багатиря, аби зустрічним ударом з Роздольного "вирішити курахівське питання". Іншою ціллю військові називають вихід до кордону Дніпропетровщини. Ворог хоче осідлати по дорозі панівні висоти, що дасть вогневий контроль за багатокілометровою ділянкою дороги Дачне-Багатир.

Загроза оточення Сил оборони на Времівському напрямку

Времівський напрямок також лишається одним з ключових на фронті. Два тижні тому ЗСУ вдалося вибити ворога з Нового Комара, однак кілька днів тому ворог силами 10 ОВТ знову заскочив у населений пункт. DeepState повідомили про висадку щонайменше 50 російських окупантів, які розосередилися по будинках та підвалах у південній та центральній частині села.

Росіяни застосовують тактику, за якої на чолі колони йде броньована машина (в основному танк), обшита пластинами і з купою РЕБів. За ним рухається колона і в разі вже ураження ведучої машини йдуть на відкат, рідше – продовжують рух. Аналітики зазначають, що такий підхід дає результат.

Ще більш складна обстановка південніше Нового Комара. Збройні сили опинилися під загрозою оточення у Макарівці. Ворог перейшов річку та намагається закріпитися західніше Сторожового. Крім того, тривають наступальні дії противника з Рівнополя, з метою вийти на Нескучне. Це означає, що тамтешнє угруповання опиниться відрізаними від основних сил.

Ситуація на Времівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Півдні і чи є загроза Запоріжжю і Херсону

Попри залякування ворожої пропаганди щодо можливого "наступу на Запоріжжя", росіяни протягом тижня не мали тут жодного просування. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров назвав чутки про наступ "російським ІПСО". Як підтвердження цього варто вказати, що на Оріхівському напрямку наразі відбувається найменше боєзіткнень протягом останнього часу.

Щодо Придніпровського напрямку, то ворог продовжує спроби штурмів. Однак, схоже, російські солдати і самі розуміють, що наступ на Херсон буде самогубством. "Атеш" повідомили, що на цій ділянці зростають випадки саботажу. Російські військові навмисно ламають човни: пошкоджують мотори, пробивають гумові човни чи навіть самостійно передають координати Силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива.

Ситуація на фронту лишається надзвичайно напруженою. І саме в такі критичні моменти Сили оборони потребують якнайбільшої згуртованості українського народу. Кожна копійка допомагає ЗСУ стримувати шалений натиск ворога. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут розміщені актуальні збори на потреби наших оборонців, а також звіти про пророблену роботу. Пам'ятайте, байдужість наближує фронт.