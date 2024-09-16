Найбільше ворог штурмував на Курахівському напрямку: карта бойових дій на 16 вересня

Росія марно намагається захопити територію України, адже наші військові активно протистоять окупантам. Тільки протягом минулої доби зафіксували 173 бойових зіткнення.

Наші Сили оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку ворог намагався один раз штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах та цивільній інфраструктурі міста Харків і населеного пункту Руська Лозова.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової.

Аналітики DeepState заявили, що ворог просунувся біля Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. По громадах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка та Переїзне активно працювала ворожа авіація.

Аналітики DeepState заявили, що ворог просунувся біля Вугледару, Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Дружби, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.

Аналітики DeepState заявили, що ворог просунувся біля Вугледару.

Що відбувається на лінії фронту: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки. Окрім того, ворог атакував у бік Українська, Долинівки, Катеринівки, Селидового та Желанного Другого.

Аналітики DeepState заявили, що ворог просунувся біля Катеринівки та Українську.

На Времівському напрямку противник здійснив 10 штурмів наших позицій в районах Водяного, Катеринівки, Солодкого та Макарівки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Аналітики DeepState заявили, що ворог просунувся біля Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Новодарівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися витіснити з позицій наші підрозділи вісім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.