Росіяни тиснуть на Покровському й Торецькому напрямках: карта бойових дій 16 квітня

Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 15 квітня, на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 109 авіаційних ударів, скинувши 177 КАБів.

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Ситуація на лінії зіткнення

Учора росіяни здійснили майже 6 600 обстрілів, зокрема 126 – з РСЗВ, а також залучили для ураження 2 923 дрони-камікадзе.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 засоби ППО та 2 артилерійських засоби ворога.

На Харківському напрямку наступальні дії в районі Вовчанська противник проводив 1 раз.

На Куп’янському напрямку – 3 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Нової Кругляківки й Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів, намагаючись просунутися біля Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в бік Нового, Зеленої Долини й Григорівки.

На Сіверському напрямку захисники відбили 5 штурмів поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення у районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк і Курдюмівка.

На Покровському напрямку українці зупинили 32 штурми загарбника в районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорватися 12 разів – поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку зафіксовано 1 наступальну дію у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив 1 невдалу спробу просунутися вперед.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 17 атак. Ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіабомб, а також здійснив 407 артилерійських обстрілів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, за минулу добу українські сили ліквідували 1 050 окупантів, тож загальні втрати особового складу Росії перевищили 936 тисяч. Знищено ще 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 87 артилерійських систем і 133 одиниці автомобільної техніки.