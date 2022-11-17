Мстить за втрату міста – ворог вгатив по Херсону: карта бойових дій станом на 17 листопада

Українські захисники та захисниці вже 267 діб захищають Україну від окупантів. ЗСУ відважно відбивають всі атаки ворога.

Про актуальну ситуацію на фронтах доповіли у Генштабі. Що відбувається на різних напрямках – читайте далі.

Важливо Чи буде в Україні повний блекаут, втрати ворога на Півдні: хронологія 267 дня війни

За минулу добу, 16 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Стельмахівка і Білогорівка Луганської області;

Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Мар'їнка і Первомайське на Донеччині.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що розташовані неподалік лінії зіткнення. Загалом за добу російські окупанти:

завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів,

здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також, протягом минулої доби, ракетного удару зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Яка ситуація на Півночі

Ворог здійснював обстріли на:

Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;

Що відбувається на Сході

Не вщухають обстріли і на:

Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;

Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар'їнки;

Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки.

Яка обстановка на Півдні

Ворог продовжує обстріли на:

Запорізькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки;

Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.

Також від вогню російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів. В результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено:

2 склади боєприпасів,

2 одиниці БМ-21 "Град" та зенітний ракетний комплекс С-300.

Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об'єкти окупантів.

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