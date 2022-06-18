Штурмові дії біля Сєвєродонецька, боротьба на Харківщині: карта бойових дій станом на 18 червня

Українські захисник продовжують відстоювати рідну землю. Найважче протистояння з окупантами йде на Донбасі.

Інформацію про ситуацію на фронті оприлюднили в українському Генштабі. Нижче можете побачити актуальну карту бойових дій.

Актуально Це не зрада, – мер про засекречений порятунок захисників Маріуполя з "Азовсталі"

Яка ситуація у північних регіонах України

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках, кажуть українські військові, без суттєвих змін.

Харківський напрямок

Російські війська намагаються не допустити виходу наших захисників на державний кордон України та в тил окупантів, що діють в напрямку на Слов'янськ. Вороги відновлюють маршрути постачання через залізницю та прокладають додаткові залізничні гілки.

Росіяни продовжують гатити по цивільній інфраструктурі, зокрема, вони обстрілювали райони Козачої Лопані, Петрівки, Коробочкіного та Пришиба.

Ситуація на Харківщині / Скриншот Liveuamap

Головні напрямки на Донбасі:

Слов'янський: вороги продовжують наступати у бік Слов'янська, бої тривають. Росіяни систематично обстрілюють з артилерії Дібрівне, Долину, Краснопілля, Грушуваху, Адамівку. Біля Краснопілля вони намагались відновити штурмові дії, бої тривають.

вороги продовжують наступати у бік Слов'янська, бої тривають. Росіяни систематично обстрілюють з артилерії Дібрівне, Долину, Краснопілля, Грушуваху, Адамівку. Біля Краснопілля вони намагались відновити штурмові дії, бої тривають. Донецький : головні зусилля загарбника – на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

: головні зусилля загарбника – на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Лиманський: не було активних бойових дій. Загарбники обстрілювали з артилерії Сидорове та Маяки.

не було активних бойових дій. Загарбники обстрілювали з артилерії Сидорове та Маяки. Сєвєродонецький: противник обстрілює наші війська із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та цивільній інфраструктурі біля Сєвєродонецька та Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового.

Тривають бої за Сєвєродонецьк. Противник намагається вести штурм за межами міста, проте успіху не має.

противник обстрілює наші війська із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та цивільній інфраструктурі біля Сєвєродонецька та Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового. Тривають бої за Сєвєродонецьк. Противник намагається вести штурм за межами міста, проте успіху не має. Бахмутський: ворог гатив з артилерії різних калібрів. Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська знову завдали росіянам втрат.



Ситуація на Донбасі / Скриншот Liveuamap

Читайте також Над Одещиною вночі збили дві крилаті ракети окупантів

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру біля Кам'янки, Авдіївки, Опитного, Володимирівки, Новосілки та Щербаків.

Південнобузький напрямок

Ворог обстрілював з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине. Росіяни продовжують мінувати узбережжя Інгульця.

Успіхи ЗСУ у боротьбі з ворогом:

Протягом минулої доби українські підрозділи знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Поки інформацію уточнюють.

Через великі втрати зросла кількість випадків дезертирства росіян.

Після вогневого ураження підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат, їх ви вели з зони бойових дій.

Карта бойових дій станом на 18 червня / Скриншот Liveuamap