ЗСУ відбили ворожі штурми на Сході: карта бойових дій станом на 18 липня

Вже понад 4 місяці українські воїни борються з російськими загарбниками. Головні події зараз розвиваються на Сході України.

Упродовж останніх днів карта бойових дій суттєво не змінилася. Що відбувається на головних напрямках фронту – читайте далі.

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Ситуація на Півночі України

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, на Сіверському напрямку росіяни здійснюють періодичну повітряну розвідку, а також ведуть артилерійських вогонь по українських позиціях на прикордонню Сумської й Чернігівської областей.

На Волинському та Поліському напрямку ситуація не змінилася.



Карта бойових дій в Україні / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Харківщині

Вороже військо намагається не допустити просування українських захисників до кордону з росією. Окупанти обстріляли Дергачі, Печеніги, Прудянку, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине та завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова й Рубіжного.

На Слов'янському напрямку росіяни гатили з артилерії по Новомиколаївці, Костянтинівці, Богородичному, Мазанівці, Курульці, Вірнопіллі, Новій Дмитрівці та інших населених пунктів.



Окупанти гатили по населених пунктах на Харківщині / Карта Liveuamap

Штурми та бої: ситуація на Сході

На Донецькому напрямку ворог намагається вести штурм біля Григорівки. Наразі активні бої там все ще тривають. Біля Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки ЗСУ вже відбили окупантів.

ворог намагається вести штурм біля Григорівки. Наразі активні бої там все ще тривають. Біля Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки ЗСУ вже відбили окупантів. На Бахмутському напрямку путінські солдати обстріляли Берестове, Курдюмівку, Веселу Долину, Соледар, Бахмут, Вершини та територію Вуглегірської ТЕС. російська армія вела штурм біля Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС. Так і не зазнавши успіху, окупанти були змушені відійти. Біля Берестового противник завдав ракетно-авіаційних ударів.



Яка ситуація на Донбасі / Карта Liveuamap

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій ЗСУ. Гатили вони з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Кам'янки, Авдіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Кам'янського тощо.

На Кам'янку, Новомихайлівку та Вугледар ворог намагався йти штурмом, але ЗСУ завадили. путінські солдати зазнали втрат і відійшли.

Ситуація на Півдні України

На Південнобузькому напрямку тривають взаємні обстріли. Вороже військо застосовує ствольну та реактивну артилерії по всій лінії зіткнення. Біля Потьомкиного росіяни завдали авіаудару.

Крім того, окупанти вели повітряну розвідку, щоб виявити зміни у положенні ЗСУ та корегувати вогонь.

У Чорному морі російські кораблі продовжують блокувати цивільне судноплавство.



Ситуація на Півдні України / Карта Liveuamap

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