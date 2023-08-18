Росіяни наступають на Лимано-Куп'янському напрямку і рвуться в Урожайне: карта боїв за 18 серпня

Окупаційні війська Росії продовжують наступальні дії на Сході України. Росіяни намагаються відновити втрачене положення.

Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Епіцентром бойових дій залишається Схід.

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Окупанти наступають на Лимано-Куп'янському напрямку

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Дворічна, Куп'янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне Харківської області та Надія Луганської області.

Окупанти наступали в районі Синьківки: карта

ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів.

Карта боїв біля Білогорівки

Яка ситуація на Донбасі

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районі Васюківки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинова та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Авдіївки

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Мапа боїв за Мар'їнку

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Росіяни намагаються повернути Урожайне: карта боїв

противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.