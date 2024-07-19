Російські війська продовжують штурмувати на Харківському напрямку: карта бойових дій 19 липня
19 липня 2024, 11:32Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони 877 добу дають потужну відсіч армії противника на фронті. Однак російське військо продовжує загарбницьку війну, намагаючись штурмувати позиції ЗСУ на кількох важливих напрямках.
Протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. У Генштабі ЗСУ повідомили, яка ситуація на різних напрямках фронту.
Дивіться також Понад 900 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 19 липня
Що відбувається на фронтіНа Харківському напрямку противник продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі вони сталися в районах Глибокого та Вовчанська. Відомо, що загарбники активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.
Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на картіНа Куп’янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового.На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.
ЗСУ зупинили атаки понад 10 атак на Лиманському напрямку: дивіться на картіНа Сіверському напрямку ЗСУ відбили 5 штурмових дій. Російські окупанти намагалися просунутись уперед поблизу Переїзного, Спірного та Виїмки.На Краматорському напрямку захисники України зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.
Ситуація біля Часового Яру: дивіться на картіЗагарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 20 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами. На Покровському напрямку українські воїни відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Курахівському напрямку ЗСУ зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки та Парасковіївки, де противник 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.На Оріхівському напрямку відбулось 6 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки, противник успіху не мав.На Придніпровському напрямку загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми агресора відбито українськими воїнами.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.