Атаки ворога у напрямку Покровська, бої на Харківщині: карта бойових дій на 19 травня

Сили оборони вже 816 днів протистоять російським окупантам по всій лінії фронту. У Генштабі повідомили, що лише протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.

Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали близько 1210 осіб. Також ворог втрачає й дорогоцінну техніку. Зокрема у Криму Збройні Сили уразили російський морський тральщик "Ковровець".

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Ситуація на Сході

Харківський напрямок. Від початку поточної доби противник активних дій не проводив. Сили оборони посилюють позиції, поповнюють резерви, ведуть розвідку та тримають дії ворога під вогневим контролем.

Протягом цієї доби ЗСУ ліквідували 4 окупанти та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.

Втрати російської армії за минулу добу склали: 209 окупантів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.

Бойові дії на Харківському напрямку: дивіться на карті

Станом на 10:30 підрозділи українських військ відбивають атаку Росії в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Наші захисники здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення.

Де розташоване село Берестове: дивіться на карті

Росіяни намагаються знайти слабкі місця ЗСУ, З початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають. Ворог намагається прорватися в напрямок населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має. Тут українськими військами вже знищено два танки та два МТЛБ, також одна БМД противника пошкоджена.. Протягом поточної доби ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. Нашими захисниками три атаки відбито. Тривають бої в районах населених пунктів Кліщіївка, Калинівка, Новий та Андріївка. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

Напружена ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Покровський напрямок. З початку доби ворог 10 разів атакував позиції наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського. Ситуація контрольована.

Лише за поточну добу ворог втратив 68 окупантів та 7 одиниць військової техніки. Знищено бойову броньовану машину та три автомобілі.

За минулу добу втрати противника склали: 274 окупанти вбитими та пораненими, 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також було уражено російський танк, артсистему, два автомобілі та два БпЛА. Крім того, пошкоджено чотири танки, бойову броньовану машину, чотири артсистеми та чотири автомобілі противника.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Бойові дії на Півдні

Підрозділи ЗСУ відбили одну атаку противника на напрямок Славне-Парасковіївка. Ворог успіху не мав.. Противник здійснив дві безуспішні спроби витіснити підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Ситуація контрольована.Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямок Кринок. В ході боїв, ворог успіху не мав, втрат позицій не допущено.