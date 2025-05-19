Росія хоче оточити Покровськ та влітає у Багатир: як змінилася лінія фронту за тиждень

Українська армія продовжує стримувати шалений натиск ворога. Пріоритетом росіян лишаються Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки, куди окупанти спрямовують всі свої сили. Не менш важко і на Курщині.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 12 по 18 травня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка боїв на фронті

Минулого тижня загалом на фронті відбулося 1147 бойових зіткнень. Активність росіян незначно знизилася, однак напруга на основних напрямках лишилася незмінною. Ворог не відкидає ідеї захопити всю Донеччину.

На напрямках ситуація наступна:

Покровський напрямок – 434 штурми;

Новопавлівський напрямок – 168 штурмів;

Лиманський напрямок – 152 штурми;

Курський напрямок – 89 штурмів;

Торецький напрямок – 86 штурмів;

Краматорський напрямок – 48 штурмів;

Сіверський напрямок – 37 штурмів;

Харківський напрямок – 34 штурмів;

Оріхівський напрямок – 26 штурми;

Куп'янський напрямок – 19 штурмів;

Придніпровський напрямок – 14 штурмів;

Гуляйпільський напрямок – 0 штурмів.

Минулого тижня лінія фронту не змінилася на Лиманському, Гуляйпільському, Харківському, Куп'янському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках поговоримо далі.

Росіяни атакують на Новопавлівському напрямку

Протягом минулого тижня ворог вперто намагався просочитися у Багатир. Село давно було ціллю росіян через логістику – нині ж окупанти намагаються втілити в життя свій план.

Російська армія чинить постійний тиск на населений пункт, використовуючи свою улюблену тактику штурмів. Ворог залітає у село на мотоциклах, ховається по хатах та намагається накопичуватися для подальшого просування.

Крім того, окупанти поставили на конвеєр захід груп з 2 – 3 осіб противника винятково для встановлення прапора. У такий спосіб ворог намагається створити враження повного захоплення Багатиря. Окрім цього, такі дії ускладнюють верифікацію контролю тої чи іншої сторони над територією.

Цього тижня присутність росіян фіксували у південній частині Багатиря та південно-східних околицях. Проте станом на п'ятницю, 16 травня, населений пункт був зачищений на 95% – 33 ОМБр відкинула ворога.

Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Важливо те, що вище від Багатиря знаходиться Олексіївка і дорога в напрямку Андріївки, а між селами річка Вовча. DeepState зазначає, що вона навряд стане перешкодою, бо ворогу достатньо зайняти позиції для роботи екіпажів дронів.

Ворог вийшов до важливої траси на Покровському напрямку

Так, цього тижня росіяни продовжували атаки на стику Торецького та Покровського напрямків. Мовиться про відтинок Єлизаветівка-Малинівка-Нова Полтавка-Новооленівка-Олександропіль-Калинове.

Зокрема, ворогу вдалося прорватися у Малинівку, а також просунутися біля Миролюбівки. Подальший рух створює загрозу оточення для підрозділів ЗСУ, які перебувають в Єлизаветівці. Крім того, російська армія мала успіх біля Нової Полтавки та Новооленівки, впритул підійшовши до траси на Мирноград.

DeepState зауважує, що подальше просування у напрямку Малинівки створює простір для руху окупантів на Покровському напрямку – на Мирноград через Новоекономічне. Окрім цього, ворог може спробувати бити в глибину – у напрямку Новоторецького. Це відкриє для ворога логістику Сил оборони, яка зараз є для нього пріоритетом. Вихід до траси в Новооленівці створює загрозу руху на Костянтинівку з протилежного флангу від Часового Яру і логістику до всієї ЛБЗ в тому районі.



Ситуація на стику Покровського та Торецького напрямків / Карта DeepStateMAP

Нижче Покровська окупанти намагаються просунутися і закріпитися в лісосмугах між Новоолександрівкою та Надіївкою, аби вирівняти ЛБЗ. Тривають атаки безпосередньо на півдні від міста.

Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої у Запорізькій та Сумській областях

Минулого тижня ворог звів до нуля спроби просування на Гуляйпільському напрямку – протягом 7 днів ворог не атакував жодного разу. Однак ворог продовжив штурми Оріхівського напрямку. Просування Росії зафіксовано біля Лобкового.

Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Запеклі бої тривали й на Курському напрямку. Безпосередньо на Курщині змін не зафіксовано, проте на Сумщині незначно збільшилася сіра зона біля Біловодів та Веселівки.

Ситуація на Курському напрямку / Карта DeepStateMAP

Так звані переговори у Стамбулі чітко показали, що Росія не планує погоджуватися ні на яке перемир'я. Єдиний гарант української безпеки зараз – це наші Збройні Сили, які методично нищать ворога, який зухвало вдерся на нашу територію. Однак українська армія потребує допомоги, зокрема більше дронів, аби нищити ворожу логістику. Саме для того, аби закривати потреби війська, і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете знайти актуальні збори та звіти про вже передану допомогу. Пам'ятайте, байдужість наближає фронт.