Ворог підступає до Торецька та Курахового: карта бойових дій 19 листопада

Російська армія продовжує наступати на фронті та штурмувати позиції наших захисників. Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник також завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, 77 авіаційних ударів та здійснив понад 4 900 обстрілів.

До теми Мінус понад 1600 окупантів, десятки танків та артсистем: втрати ворога 19 листопада

Яка ситуація на фронті 19 листопада

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала дев'ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів неподалік Новолюбівки, Торського та Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

Росіяни штурмували позиції біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Яка ситуація біля Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

ЗСУ відбили атаки біля Роздольного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав.

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 27 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ. Українські захисники відбили 22 штурмові дії загарбників.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.