Понад 170 боєзіткнень, окупанти намагаються прорватися на Донеччині: карта бойових дій 2 липня

Впродовж минулої доби на фронті зафіксували 171 бойове зіткнення. Найбільше окупаційні війська тиснуть на Покровському й Новопавлівському напрямках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 2 липня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з окупаційними військами. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, здійснив 323 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Слобожанському та Курському напрямках: дивіться на карті

Минулої доби росіяни 16 разів атакували на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в бік Амбарного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового.

Ворог атакує на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку росіяни атакували 18 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне та у бік Серебрянки.

Окупанти активізувалися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки.

Росіяни намагалися прорватися на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

Найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль.

Окупанти тиснуть на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.