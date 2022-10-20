Росіяни наступають біля Бахмута, а на Півдні – обороняються: карта бойових дій на 20 жовтня

ЗСУ вже 239 днів стримують російських окупантів, які намагають окупувати українські території. Крім того, наші воїни завдають ударів по противнику.

Про ситуацію на фронті розповіли у ранковому зведенні Генштабу. Далі можна побачити актуальну карту бойових дій.

Важливо ЗСУ відбили атаку ворога на Бахмут і Білогорівку: карта бойових дій станом на 21 жовтня

Росіяни наступають біля Бахмута

Окупанти намагаються втримати тимчасово захоплені території. Крім того, не залишають спроб наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Білогорівки Луганської області;

Бахмута, Бахмутського, Кліщіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається обладнати оборонні позиції та рубежі, а на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Біля Бахмута росіяни пробують наступати: карта

По всій лінії фронту – обстріли

Ситуація не змінювалась на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. Однак на інших ділянках фронту ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області; Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

Ситуація на фронті: карта

На Півдні окупанти готуються до оборони

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не наступають. Проте вони обстріляли 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них – Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької.

На Південнобузькому напрямку росіяни облаштовують оборонні позиції. Вони сподіваються стримати контрнаступ наших військ, тому також обстрілюють населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення.

На Півдні окупанти хочуть стримати наступ ЗСУ: карта

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