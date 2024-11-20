Росія намагається прорватися до Вовчанська та атакує Покровськ: карта бойових дій 20 листопада

Російська армія продовжує атакувати українські міста та села. Наразі найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках.

За минулу добу на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка поточна ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог п’ять разів безрезультатно намагався вклинитись в українську оборону неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак. Сили оборони відбивали штурмові дії російської армії неподалік Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. окрім цього, ворог активно застосовував авіацію.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку окупанти атакували 14 разів та намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Григорівки, Торського та Тернів.

На Краматорському напрямку в районі Ступочок відбулось одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку російська армія активно застосовувала бомбардувальну авіацію. Окрім цього, ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька, Дружби та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські Сили оборони зупинили 38 штурмових дій окупантів в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного.

Ворог атакує поблизу Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 23 атаки. Найактивніше російська армія намагалася просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив 15 штурмів українських позицій поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки.

Російська армія завдає штурмів на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безрезультатно атакували у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку за минулу добу Сили оборони зупинили дві спроби російських загарбників просунутися вперед. Окупанти отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань російської армії.

На кордоні з Сумською областю російська армія зі своєї території активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.