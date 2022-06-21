Росіяни втекли з-під Мар'їнки, та штурмують Сєвєродонецьк: карта бойових дій станом на 21 червня

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу значних втрат. Найгарячішою залишається ситуація на Сході.

Герої ЗСУ вже 118 діб захищають Україну від російських загарбників. Про те, як виглядає карта боїв в Україні станом на 21 червня, читайте у матеріали 24 каналу.

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Наступ росіян на Донбасі

Цей напрямок боротьби один із найскладніших. Росіяни кинули туди дуже багато сил. Нашим воїнам важко, але їхня героїчність робить неймовірні речі. У Генштабі повідомляли, що за останньою інформацією, на Слов'янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів.

Також російські окупанти підло знищують все своїми обстрілами. Зокрема, ворог систематично обстрілював артилерією біля населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Росіяни били по об'єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

Активності ворога не було на Краматорському напрямку. Натомість були обстріли наших позицій із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів по лінії зіткнення.



Карта бойових дій на 21 червня / Фото Liveuamap

Ситуація в Сєвєродонецьку та інші напрямки

Сєвєродонецьк досі залишається гарячою точкою. За місто тривають вуличні бої. Російські окупанти там продовжують обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів. Авіаудари росіян були біля Устинівки, Гірського та Лисичанська. Ворог веде штурм, щоб встановити повний контроль над містом. Та крім Сєвєродонецька, українські захисники протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.



Бої за Сєвєродонецьк / Фото Liveuamap

Наступ російських загарбників досі триває на Бахмутському напрямку. Наступають вони в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір'я. Тривають бої.

Також росіяни продовжують обстріли цивільної інфраструктури. Цього разу це було неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки. Обстріляли й цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам'янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

Авіаційний удар росіян біля Нью-Йорка був на Авдіївському напрямку.

На Курахівському напрямку був цинічний авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України не дали росіянам проводити штурм в районі Мар'їнки. Російські окупанти просто втекли.



Бої за Донбас / Фото Liveuamap

Харківщина та Південь

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив.

Водночас на Південнобузькому напрямку у росіян великі втрати. Вони намагаються стримати наших ЗСУ. Тому ведуть обстріли з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню в районі Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар'їного. Били по цивільній інфраструктурі в районі Очакова та Куцуруба.



Ситуація на Півдні / Фото Liveuamap

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на тому, щоб утримати зайняті рубежі. Там росіяни досі намагаються не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ, що діє на Слов'янському напрямку. Були обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.

Росіяни зазнають великих втрат

У війні в Україні російські окупанти гинуть та втрачають техніку. Одними з тих, хто вмирає на нашій землі, є російські десантники, як виявилось, зовсім не елітні. ЇХ використовують на рівні з усіма – як гарматне м'ясо. Генштаб повідомляв, що внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу. Контракти з ними укладають ненадовго – всього три місяці.

Ефективно ліквідовують ворога наші воїни й на Півдні. На цьому напрямку за 20 червня українські захисники знищили понад сотню загарбників, а також їхні танки, БТРи та склади боєприпасів. А намагаючись провести повітряну розвідку на Миколаївщині загарбники також позбулися своїх двох безпілотників типу "Орлан-10".

Через такі втрати та безуспішність росіяни просто шаленіють. Тому їхні обстріли тривають, останнім часом вони посилились у Харкові. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, стріляють також і по населених пунктах області.

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