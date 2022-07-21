Ворогів змусили до втечі біля Вуглегірської ТЕС: карта бойових дій станом на 21 липня

Збройні Сили України стримують агресора на всіх напрямках. Загарбники прагнуть окупувати Донецьку область і не допустити просування українських сил на Півдні.

Актуальну інформацію про ситуацію на фронті розповіли в українському Генштабі. Військові зазначили, що окупанти вдосконалюють оборонні позиції одразу на кількох напрямках.

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Ситуація у північних областях України

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак створення ворогом наступальних угруповань. На Сіверському напрямку росіяни продовжують використовувати безпілотники для повітряної розвідки. Мовиться про прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини.

Харківщину росіяни обстрілювали з артилерії

На Харківському напрямку російські війська гатили зі ствольної та реактивної артилерії біля Мосьпанового, Петрівки, Руських Тишок, Базаліївки, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки, Коробочкиного та Прудянки.

Бойові дії на Харківщині / Скриншот Liveuamap​

Що відбувається на Донбасі

Слов'янський напрямок: обстріли біля Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи та інших.

обстріли біля Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи та інших. Краматорський: росіяни накривали з артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар'ївки, там тривають бої.

росіяни накривали з артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар'ївки, там тривають бої. Бахмутський: вороги ведуть бої, аби створити умови для наступу на Бахмут та взяти під контроль Вуглегірську ТЕС. Також росіяни обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру. По селах Вершина та Білогорівка загарбники били з авіації.

вороги ведуть бої, аби створити умови для наступу на Бахмут та взяти під контроль Вуглегірську ТЕС. Також росіяни обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру. По селах Вершина та Білогорівка загарбники били з авіації. Українські воїни змусили противника до втечі біля Вуглегірської ТЕС. Бойові дії біля Новолуганського тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілював з артилерії багато населених пунктів. З авіації росіяни вдарили біля Красногорівки та Солодкого. На окремих ділянках російські війська вдосконалюють інженерне обладнання оборонних позицій.

Ситуація на Донбасі / Скриншот Liveuamap​

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку основні зусилля російські війська зосередились на утриманні своїх позиції та проведення повітряної розвідки. По лінії зіткнення противник гатив з танків, ствольної та реактивної артилерії. Під вогонь потрапили Апостолове, Миколаївка, Лепетиха, Червона Долина, Мурахівка, Благодатне, Прибузьке та Лимани.

Ситуація на Півдні / Скриншот Liveuamap​

Високою залишається загроза завдання ракетних ударів по території України.

Карта бойових дій на 21 липня / Скриншот Liveuamap​

Дивіться у відео – експерт Жданов про те, коли почнеться вирішальний етап війни: