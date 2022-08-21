росіяни зайняли околиці Благодатного, а ЗСУ намагаються їх вибити: карта бойових дій 21 серпня

Основні бойові дії в Україні станом на 21 серпня зосереджені на Півдні та Сході. Там російські окупанти активно обстрілюють населені пункти та намагаються наступати.

За даними Генштабу, росіяни активно переміщають свої засоби ППО на територію білорусі. На Сіверському напрямку окупанти обстріляли з міномета Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівку Сумської області.

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Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку загарбники вгатили з артилерії біля Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини. На напрямку Пасіка – Богородичне окупанти провели безуспішну розвідку боєм та відійшли. Вони намагалися штурмувати напрямки Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Однак Збройні Сили України зупинили росіян і ті відступили.

На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступ.

На Краматорському напрямку під вогонь ствольної та реактивної артилерії потрапили території біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки. На напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка росіяни відзначилися невдалим наступом.

На Бахмутському напрямку ворожі війська обстріляли позиції ЗСУ з танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Соледара, Яковлівки, Зайцевого, Шумів та Залізничного. Біля Бахмута, Соледара та Зайцевого росіяни випустили бомби з авіації.

Наступ загарбники вели на напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір'я – Зайцеве. На щастя, успіху вони не мали. Зараз тривають активні бойові дії на напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк.



Бойові дії на Донбасі / Карта Liveuamap

На Авдіївському напрямку "гаряче" було біля Мар'їнки, Водяного, Олександрополя, Пісків та інших населених пунктів. росіяни вели повітряну розвідку дронами неподалік Покровська, Красногорівки, Веселого та Опитного.

Зараз ЗСУ намагаються відбили штурм ворога на напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар'їнка.

На Новопавлівському напрямку росіяни вели артилерійський вогонь поблизу Великої Новосілки, Пречистівки, Времівки тощо. Біля Новомихайлівки та Павлівки вони залучили авіацію.

Ситуація на Півдні України

На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли з різних типів зброї:

Нескучне,

Залізничне,

Малинівку,

Малу Токмачку,

Полтавку,

Новосілку,

Дорожнянку,

Оріхів,

Малі Щербаки,

Червоне,

Новоданилівку.

Біля обласного центру ворог вів повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10".



Обстріли та наступи на Півдні України / Карта Liveuamap

На Південнобузькому напрямку окупанти накрили своїм вогнем одразу 17 населених пунктів. Удару з авіації ворог завдав біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки. Також окупанти вели повітряну розвідку.

На Миколаївському напрямку військо ворога веде наступ на Васильки – Благодатне й, на жаль, має частковий успіх. Станом на 6 годину ранку 21 серпня окупанти зайняли південну околицю Благодатного.



Карта бойових дій в Україні / Мапа Liveuamap

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